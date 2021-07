Si apre il 12 settembre con il derby tra Bakery e Assigeco la Supercoppa di basket

Subito un bel derby per inaugurare al meglio la stagione. Si aprirà infatti con Assigeco-Bakery, in programma il 12 settembre al Palabanca, la Supercoppa di pallacanestro di Serie A2. Al torneo partecipano le 28 squadre iscritte al campionato di seconda serie, che verranno divise in gironi da quattro squadre. Assieme a Bakery e Assigeco sono state inserite nel raggruppamento Cantù e Treviglio: passerà al turno successivo la prima classificata e la migliore seconda dei sette gironi. La “Final Eight” si disputerà nel weekend del 24-26 settembre.

Prima giornata il 12 settembre

Assigeco Casalpusterlengo – Bakery Piacenza

Pallacanestro Cantù – Blu Basket Treviglio

Seconda giornata il 15 settembre

Bakery Piacenza – Pallacanestro Cantù

Blu Basket Treviglio – Assigeco Casalpusterlengo

Terza giornata il 19 settembre

Pallacanestro Cantù – Assigeco Casalpusterlengo

Blu Basket Treviglio – Bakery Piacenza