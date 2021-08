Gas Sales Bluenergy, partita la stagione: da ieri al lavoro al Palabanca a porte chiuse

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza da ieri, 23 agosto, è al lavoro a porte chiuse al Palabanca agli ordini di coach Lorenzo Bernardi e del suo staff.

Otto i giocatori presenti: i centrali Alessandro Tondo, Edoardo Caneschi, Enrico Cester e Maxwell Holt; il palleggiatore Pierre Pujol; gli schiacciatori Thibault Rossard e Oleg Antonov e il libero Leonardo Scanferla. All’appello manca Aaron Russell reduce dall’intervento chirurgico all’anca e ancora in America in attesa del visto per potere arrivare in Italia e mancano i giocatori impegnati con le rispettive nazionali in vista degli Europei e Mondiali juniores under 21. E mentre Russell dovrebbe unirsi al gruppo già ai primi di settembre l’arrivo a Piacenza per i due opposti Lagumdzija e Stern, per il palleggiatore Brizard, lo schiacciatore Recine e il libero Catania impegnati con le rispettive nazionali avverrà dopo la metà di settembre.

Via alla terza stagione consecutiva in Superlega, otto settimane di lavoro per potere arrivare nelle migliori condizioni possibili al via del campionato fissato per il 10 ottobre e che vedrà i biancorossi debuttare al Palabanca contro Ravenna. Test ed esami clinici per tutti già da ieri. E poi via alla preparazione.

