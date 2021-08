Dilettanti, Seconda e Terza in campo il 5 settembre per la Coppa: gli accoppiamenti

La Figc di Piacenza ha ufficializzato i giorni e le date di inizio dei campionati provinciali. La Seconda categoria scatterà domenica 19 settembre alle 15.30, mentre una settimana prima, il 12 settembre, partirà il girone unico di Terza categoria, sempre alle 15.30.





Sorteggiati anche gli accoppiamenti di Coppa: tutti in campo domenica 5 settembre alle 15.30, in gara unica ad eliminazione diretta, direttamente calci di rigore in caso di parità al 90′.

SECONDA CATEGORIA*

BOBBIO 2012 PERINO – JUNIOR DRAGO

LIBERTAS – CORTE CALCIO

RIVERGARO – VIRTUS SAN LORENZO

LUGAGNANESE – CAORSO

GRAGNANO – SAN CORRADO

SAN ROCCO – SAN GIUSEPPE

PRO VILLANOVA – NIVIANO

ARQUATESE – SAN FILIPPO NERI

TURRIS – SALICETESE

S.NICOLO’ CALENDASCO – GOSSOLENGO PITTOLO

*SAN LAZZARO FARNESIANA GIÀ AL SECONDO TURNO

TERZA CATEGORIA

FULGOR FIORENZUOLA – VERNASCA

GROPPARELLO – SAN POLO

CADEO – ALSENO

B.F. FARINI BETTOLA – JD SAN GIORGIO

BIVIO VOLANTE – PIANELLESE

FOLGORE – PRIMOGENITA

GERBIDOSIPA – VIRTUS PIACENZA

TRAVESE – LYONS QUARTO