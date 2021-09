Mondiale di motonautica, domenica Alex Cremona può laurearsi campione nella F250

Come i nodi vengono al pettine, così a Jedovnice domenica arriveranno i primi verdetti della stagione 2021 di motonautica. In Repubblica Ceca, ultima chiamata per le categorie F250 e F125 mentre la F500 cala il tris in vista del poker finale di Cremona (18-19 settembre).

F250 – Tensione a mille in vista del duello all’ultimo respiro tra Alex Cremona e Peter Bodor, appaiati a quota 35. Il nostro Alex, completamente rigenerato dallo strapotere manifestato a Ternopil, ha la grande occasione per mettere le mani sul titolo mondiale. Occorrerà la massima concentrazione per piegare la resistenza dell”ungherese, volante a Boretto Po e con la coda tra le gambe nelle puntate successive.

F125 – Si chiude con il polacco Luibenov grande favorito anche perché l’estone Sanna Aaslav Kaasik ha clamorosamente steccato a Ternopil. La sfida principale è tra questi due piloti ma le sorprese potrebbero arrivare anche da chi insegue; con il cremonese Mattia Ghiraldi che potrebbe strizzare l’occhiolino al podio. Questa l’attuale classifica: Luibenov punti 35, Sanna Aaslav Kaasik 30, Kecinski 28, Peeba 25, Ghiraldi 24.

F500 – Giuseppe Rossi, nonostante tutto, è in piena corsa per il titolo mondiale. Analizzando il suo percorso (Boretto Po + Ternopil) mancano all’appello 5 punti persi per strada per pura sfortuna. Sarebbe stato ancor più a ridosso dell’accoppiata Jung – Aabrams a braccetto in testa alla classifica. In ogni caso “Rossi c’è” e se la giocherà fino in fondo per la posizione più alta del podio. La classifica, dopo due tappe: Jung e Aabrams punti 35, Rossi 30, Havas 24, Zielinski 20, Marinov 17. A caccia di soddisfazioni, infine, Andrea Ongari che, metabolizzata la squalifica di Termopil dopo una manche spettacolare, cercherà di essere sempre più vicino ai ‘big” della F500.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà