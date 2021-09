“Sport in piazza”, Dallavalle: “Bello vedere tanta partecipazione”

Un esempio da seguire per i giovani. Andrea Dallavalle, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, ha partecipato alla manfestazione “Sport in piazza” organizzata dal Comune e dal Coni in piazza Cavalli.

Dieci le postazioni allestite da federazioni e società locali per offrire un assaggio di diversi sport, dal basket al rugby, passando per calcio, scherma, ginnastica artistica, ciclismo, pattinaggio e rotelle, tennis, canottaggio e atletica. Proprio dall’atletica è arrivata la bella sorpresa, il campione piacentino di salto triplo Andrea Dallavalle, tesserato per le Fiamme Gialle ma da sempre con i colori dell’Atletica Piacenza, è arrivato nel tardo pomeriggio a vedere i tanti piccoli divertirsi e imparare.

“Fa sempre piacere vedere così tanta partecipazione – le sue parole – in una manifestazione come questa, abbiamo visto quest’anno che l’Italia ha avuto tante soddisfazioni, praticamente in ogni settore, dal calcio all’atletica fino alla pallavolo con la vittoria delle nostre Azzurre agli Europei, è stato pazzesco ed è importante vedere che ci sia così tanta passione oggi perché penso che non ci sia cosa più bella per un bambino che andare in giro ad andare a fare sport. Ricordo appunto come ho iniziato io ed era un vero divertimento”.