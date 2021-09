Atletica, un super Simone Boiocchi protagonista ai campionati italiani Fisdir

Ancora una volta Simone Boiocchi ha centrato i suoi obiettivi stagionali, confermandosi tra i migliori interpreti dello sprint italiano delle categorie Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

Il ragazzo dell’Atletica Piacenza, allenato dal presidente Fabrizio Dallavalle, ha infatti saputo conquistare due finali nei 100 e 200m ai campionati italiani Fisdir disputati il 4 e 5 settembre a Nuoro.

L’avventura di Simone è cominciata con un’ottima prova sui 100m, corsi in 12”80, tempo valido per la qualificazione alla finale. Anche nei 200m il biancorosso ha conquistato la finale, correndo il mezzo giro in 26”44.

Nelle due finali, Simone è arrivato quinto nei 100 in 12”74, migliorandosi rispetto alla batteria, e sesto nei 200m in 26”44, tempo fotocopia alla batteria.

Grande la soddisfazione per Simone e per Fabrizio Dallavalle, che si è dichiarato molto contento di aver visto il portacolori dell’Atletica Piacenza sempre tra i primi in Italia, nonostante la concorrenza sempre più agguerrita degli avversari. Ogni anno Simone dimostra una grandissima tenacia e passione negli allenamenti, spesso condotti in compagnia degli altri ragazzi del camp. I risultati ai campionati italiani sono la dimostrazione non solo dell’impegno, ma anche dell’agonismo del giovane.

Grande gioia anche per l’Atletica Piacenza, società che ha saputo dare spazio a questo meraviglioso campione.