“In campo un giocatore squalificato”: 0-3 a tavolino per la Vigor Carpaneto Chero

Dalla Figc è arrivata la sconfitta a tavolino alla Vigor Carpaneto Chero, società di Prima Categoria che domenica scorsa (in occasione della gara di Coppa Italia disputata contro il Soragna e vinta per 4-1) ha schierato in campo un giocatore squalificato, Tomas Terranova. I parmensi al termine della sfida avevano presentato ricorso, successivamente accolto dalla Figc.

Oltre alla sconfitta per 0-3, i piacentini dovranno pagare una multa di 150 euro. Inibito fino al prossimo 22 settembre il direttore sportivo Maurizio Mosconi “per aver inserito in distinta – si legge nella nota della Figc – e fatto partecipare alla sfida un calciatore che non ne aveva titolo”.