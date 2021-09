Basket, Supercoppa di A2. In campo Bakery e Assigeco contro Treviglio e Cantù

BAKERY – Partita da dentro o fuori per la Bakery Basket Piacenza, che oggi pomeriggio – domenica 19 settembre -sfiderà in trasferta Treviglio per il terzo e ultimo turno del girone di Supercoppa di Serie A2.

Biancorossi che hanno ancora la possibilità di qualificarsi alla fase successiva, a quota 2 punti in classifica alla pari con Cantù e alle spalle proprio degli avversari di oggi, primi a 4. Passa la prima del girone e la migliore seconda di tutti i raggruppamenti, ci vorrà dunque una vittoria per continuare il cammino, contro una squadra che però finora non ha sbagliato un colpo.

ASSIGECO – Si gioca senza l’assillo di dover vincere a tutti i costi, per questo sarà un match comunque importante al fine di testare ulteriormente il livello di preparazione di tutto il gruppo. Con questo spirito l’Assigeco Basket Piacenza scenderà in campo oggi pomeriggio sul campo della corazzata Cantù, incontro valido per l’ultimo turno del girone di Supercoppa di Serie A2. Palla a due in programma alle 18.30 per una gara che dirà veramente poco in termini di classifica. I ragazzi di coach Salieri, dopo le prime due sconfitte contro Bakery e Treviglio, sono ormai eliminati dalla competizione. L’obiettivo di giornata è dunque onorare l’impegno, come va sempre fatto, e cercare di trarre indicazioni importanti da una partita che sarà comunque molto difficile, in casa di una delle squadre più attrezzate per vincere il campionato.