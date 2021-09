Massimiliano primo, Alex secondo: i fratelli Cremona dominano la F350

Trionfo dei fratelli Cremona nella prova unica del Campionato europeo di motonautica F350: Massimiliano si piazza al primo posto e Alex al secondo sul circuito “Achille Salomoni” a Cremona.

“Abbiamo dominato praticamente la competizione dalle qualifiche del sabato – spiega Alessandro Cremona – dove ho ottenuto il miglior tempo davanti a mio fratello. Poi anche durante la gara non c’è stata storia, con Massimiliano che ha vinto le tre prove, mentre io mi sono sempre piazzato al secondo posto. Siamo molto soddisfatti per aver portato questo risultato prestigioso a Piacenza con l’ennesima doppietta. Ora mi attende il Mondiale in Germania la prossima settimana – conclude il campione piacentino – dove voglio continuare a far bene come sta avvenendo in questo 2021 ricco di soddisfazioni per me e mio fratello”.

“E’ stata una grande gara – sottolinea Massimiliano Cremona – soprattutto pensando ai problemini avuti nelle qualifiche. Abbiamo vinto nonostante degli ottimi avversari e delle condizioni meteo avverse per le nostre caratteristiche. I festeggiamenti dureranno poco perché vogliamo essere competitivi anche in Germania per il Mondiale, dove mi aspetto personalmente un altro buon risultato”.