Scuola di ciclismo, terminato l’anno sportivo con la visita della campionessa Zanardi

Si è chiuso con una visita molto gradita l’anno sportivo della Scuola Ciclismo Piacenza. I 15 giovani ciclisti che praticano l’attività su strada hanno incontrato la neo campionessa europea Donne Under 23, la fiorenzuolana Silvia Zanardi. Li ha raggiunti a Podenzano, nell’area dove il gruppo di bambine e bambini si allenano seguiti dai direttori sportivi Silvano Bongiorni e Chiara Giovannini. Zanardi, che tra due settimane parteciperà agli Europei Elite e spera in una convocazione ai mondiali, ha firmato autografi e mostrato la maglia con la quale ha vinto gli Europei, ma ha anche dialogato con i piccoli ciclisti, dando loro anche qualche consiglio su come affrontare gli allenamenti e le gare.

L’attività della Scuola Ciclismo Piacenza è iniziata un anno e mezzo fa nel comune di Podenzano che ha concesso un’area chiusa al traffico dove una quindicina di bambini praticano ciclismo su strada, e a Ponte dell’olio dove i ragazzi, circa 25, imparano la mountain bike al centro sportivo comunale.

Tutti i bambini sono stati premiati per il loro impegno e costanza con un trofeo.