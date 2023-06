Ciclismo su pista, Silvia Zanardi sfiora il bis tricolore: è argento nell’Omnium

Si chiude con una bella medaglia d’argento l’avventura tricolore “in casa” di Silvia Zanardi ai Campionati italiani Elite su pista di Fiorenzuola. Dopo la maglia tricolore di martedì nell’Eliminazione, ieri pomeriggio la piacentina della BePink Gold è andata vicina al bis nella giornata centrale della manifestazione, che ha visto la visita del presidente federale FCI Cordiano Dagnoni. Per la classe 2000 (nata a poche centinaia di metri dal velodromo intitolato ad Attilio Pavesi), un secondo posto nell’Omnium femminile, disciplina olimpica che è un “contenitore” di quattro singole prove a punteggio: Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a punti finale.

La Zanardi ha centrato l’argento alle spalle della bergamasca Martina Fidanza (Fiamme Oro), neocampionessa tricolore, mentre il podio è stato completato da un’altra atleta lombarda, Martina Alzini (Cofidis). Nella Corsa a punti finale che decideva i giochi, Silvia ha difeso di fatto la posizione alla vigilia, ossia il secondo posto, frutto della vittoria inaugurale nello Scratch e dei terzi posti centrati sia nella Tempo Race sia nell’Eliminazione. Spesso piazzata, ma mai vincente negli sprint a punteggio, la Zanardi è finita un po’ nella morsa Fidanza-Alzini e quindi non è riuscita a sferrare quell’attacco necessario per ribaltare la classifica generale.

Sempre in campo femminile, la seconda giornata di gare ha visto il torneo di Velocità femminile, dove la cremonese di Romanengo Miriam Vece (Centro Sportivo Esercito) ha calato il tris conquistando il tricolore dopo quelli di martedì nel Keirin e nei 500 metri. Argento per la casalasca Elena Bissolati (Team Biesse Carrera), bronzo per la laziale Giada Capobianchi (Esercito). Il mercoledì in pista eleggeva anche il campione d’Italia dell’Omnium maschile. Assente Elia Viviani, non è mancato lo spettacolo, con la Corsa a punti metronomo finale per il podio tricolore. A imporsi, il veneto Francesco Lamon (Fiamme Azzurre) su Matteo Donegà e Mattia Pinazzi.

Risultati

Classifica finale Omnium femminile: 1 Martina Fidanza (Fiamme Oro) 138 punti, 2 Silvia Zanardi (BePink Gold) 131 punti, 3 Martina Alzini (Cofidis Women Team) 129 punti

Classifica finale Omnium maschile: 1 Francesco Lamon (Fiamme Azzurre) 125 punti, 2 Matteo Donegà (Ctf) 120 punti, 3 Mattia Pinazzi (Arvedi Cycling) 120 punti

Velocità Donne Elite: 1 Miriam Vece (Centro Sportivo Esercito), 2 Elena Bissolati (Team Biesse Carrera), 3 Giada Capobianchi (Centro Sportivo Esercito).