Ciclismo su pista, chiusi i campionati Elite. Domani inizia la 6 Giorni delle Rose

Chiusura con il botto per i Campionati italiani Elite su pista di Fiorenzuola, che ieri hanno mandato in archivio la tre giorni tricolore, gustoso “antipasto” del menu della Sei Giorni delle Rose Internazionale, che dopo un giorno a tirare il fiato scatterà domani per concludersi il 6 luglio con una ventiseiesima edizione ricca di “big”.

Ieri nell’ultimo round dei Tricolori sono stati assegnati gli ultimi otto titoli italiani di quattro specialità, declinate sia al maschile sia al femminile. Tanti i campioni e le campionesse sull’anello di cemento dedicato ad Attilio Pavesi, ma anche a bordopista. E’ il caso di Filippo Ganna, azzurro plurititolato ai massimi livelli internazionali e anche fresco tricolore a cronometro in Trentino. “Super Pippo” ha svolto una giornata di allenamento al velodromo di Montichiari (la “casa” degli azzurri della pista) ed è sceso in Val d’Arda in versione “turistica”.

Per quanto riguarda i risultati del pomeriggio, in campo maschile a dettare legge sono stati soprattutto due azzurri veneti della nazionale italiana, Francesco Lamon e Michele Scartezzini. Insieme, con la “complicità” del campione olimpico Elia Viviani e di Davide Boscaro, hanno vinto l’oro nel quartetto, mentre Scartezzini ha vinto la maglia dello Scratch. Lamon, invece, si è imposto nella Velocità a squadre con Boscaro e Stefano Moro. Infine la Madison che ha chiuso la rassegna, con la vittoria degli stessi Lamon-Scartezzini.

In campo femminile, la “regina” di giornata è Martina Fidanza, una delle campionesse mondiali in pista. La bergamasca ha sfiorato l’en plein con un tris tricolore: per lei, titoli nel quartetto (con Martina Alzini, Sara Fiorin e Francesca Pellegrini), nello Scratch e nella Madison con l’Alzini, oltre all’argento nella Velocità a squadre. La Alzini ha trionfato anche nella Velocità a squadre femminile con Scandolara, Capobianchi e Vece.

Ora un giorno senza gare, ma non di sosta per gli organizzatori, poi sarà nuovamente tempo di grandi sfide con la Sei Giorni delle Rose Internazionale.

IL MENU’ DELLA 6 GIORNI – In gara alla 6 Giorni più di 150 fra atlete e atleti provenienti da 20 diversi paesi del mondo. Campioni e campionesse (anche mondiali e continentali) i quali si sfideranno in gare Uci che assegnano punti per i ranking Uci delle varie specialità, dai quali dipendono le qualificazioni a mondiali e Olimpiadi.

Anche quest’anno è confermata la perfetta parità di genere, con le stesse gare (delle stesse discipline) per uomini e donne. Gare a coppie (madison e giro lanciato) e gare individuali (corsa a punti, scratch, eliminazione, omnium, 500m/Km da fermo, velocità e inseguimento individuale Under 23) nell’arco delle sei serate. Programma completo e info su www.fiorenzuolatrack.eu. Live streaming sul canale Youtube “6giornidellerose”.