Curti a Volley Piacenza: “Che emozione rivedere i tifosi. A breve via agli abbonamenti”

Partirà a breve la campagna abbonamenti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Una bella notizia per i tifosi biancorossi, arrivata questo martedì sera a Telelibertà nel corso della puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”. Ospiti nello studio del conduttore Marcello Tassi la presidente Elisabetta Curti, il vicedirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Boselli, il centrale Maxwell Holt e lo schiacciatore Aaron Russell. Analizzando il primo match di Superlega di domenica scorsa al Palabanca, tutti hanno sottolineato la bellezza del pubblico tornato finalmente sugli spalti. “Partire con il pubblico è stata la gioia più bella – ha detto Curti – e alla prossima la capienza aumenterà al 60 %, potremo dunque avere 2mila persone. Anche coach Bernardi teneva molto al ritorno dei tifosi ed è stato bello vedere tanta emozione in lui”.

Boselli ha quindi lanciato la nuova campagna abbonamenti: “Davvero un’emozione unica vedere i tifosi e anche la felicità in panchina. Cominceremo presto con gli abbonamenti che si potranno sottoscrivere ai nostri sportelli e nelle filiali della Gas Sales, l’attesa di chi segue la nostra squadra è finita. Quanto alla squadra, ho notato finora la grande coesione che c’è già tra i giocatori nonostante stiano giocando insieme da poco tempo”.

Holt ha fatto il suo secondo esordio in biancorosso dopo tanti anni: “Sono molto contento di essere tornato a Piacenza, io ho dei ricordi speciali della mia esperienza passata e posso dire di essere tornato a casa”. Felice anche Russell, in buona forma dopo il brutto infortunio: “Sto bene ora, e sto anche riprendendo feeling con il campo. Mi trovo molto bene con i ragazzi e non vedo l’ora di giocare di più per tornare al 100 %. È stato bellissimo tornare a giocare davanti ai tifosi, da pelle d’oca”.

In collegamento video è intervenuto anche Robertlandy Simon, ex biancorosso, ora in forza a Civitanova, che sarà proprio il prossimo avversario della Gas Sales. “Una squadra interessante – le sue parole – loro hanno grandi qualità e sarà difficile affrontarli, sarà una bella partita. Noi per ora abbiamo fatto bene grazie al lavoro di squadra, che è sempre il segreto per vincere. Ho bellissimi ricordi in biancorosso, la mia prima esperienza estera lontano dal mio Paese, voglio ancora bene ai tifosi”.