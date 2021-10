Assigeco in emergenza in vista di Treviglio. Salieri: “Avremo bisogno dei tifosi”

Settimana difficile per l’Assigeco Basket, con alcuni giocatori fuori per influenza e infortunio. Domenica pomeriggio al Palabanca arriverà Treviglio, una della squadre più forti di questo girone di A2, e coach Salieri suona la carica per superare questo ostacolo: “Veniamo da una settimana difficile, tra influenze e infortuni è stata a ranghi ridotti. Contiamo però di recuperare tutti i ragazzi, abbiamo tanto entusiasmo e sappiamo che domenica incontreremo una delle squadre di prima fascia, aspettiamo i tifosi a darci sostegno al Palabanca”.

