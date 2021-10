Assigeco Piacenza, al Palabanca arriva la corazzata Treviglio: palla a due alle 18

Il primo successo in assoluto al “Biella Forum” conquistato domenica scorsa con decisione e tanta intensità dall’Assigeco Basket Piacenza è come un’iniezione di entusiasmo e fiducia nell’animo dei ragazzi di Stefano Salieri che,

sbloccata la classifica, possono affrontare con la giusta dose di energia il difficile confronto di oggi (domenica 17 ottobre) al “PalaBanca” contro Treviglio: palla a due alle 18.00.

Una sfida di grande tradizione decennale, miscela di agonismo e ottimo basket che in questa stagione vede decisamente favorita la squadra allenata dagli ex Carrea e Dalmonte. Uno dei punti importanti, in casa biancorossoblu, può essere sicuramente la necessità di frenare la transizione di Treviglio e la capacità di colpire con precisione da tre. Servirà tantissima attenzione nella fase difensiva.