Dilettanti, domenica di fuoco con Bobbiese-Alsenese e Junior Drago-Bobbio Perino

Quella di oggi, 17 ottobre, è una nuova domenica all'insegna del calcio dilettanti con sfide e incroci ad alta quota veramente interessanti. Palla al centro sempre alle 15.30.

ECCELLENZA

Nibbiano & Valtidone chiamato a rialzare immediatamente la testa nel confronto interno col Salsomaggiore, mentre l’Agazzanese di mister Piccinini, ex di turno, va a sua volta a giocarsela a muso duro nella tana del più quotato Colorno.

PROMOZIONE

Già giocati due anticipi (CastellanaFontana raggiunta sul 2-2 ieri sera a Noceto, 0-0 nel derby parmense di venerdì tra Il Cervo e Medesano) nella giornata caratterizzata dalla sfida al vertice del “Candia-Lucio Bianchi”, dove la Bobbiese, capolista a punteggio pieno, riceve la visita della sorprendente damigella d’onore Alsenese. A Busseto il “quasi derby” tra il Fiore Pallavicino di patron Rizzo e la Pontenurese di mister Bongiorni. Il Gotico Garibaldina vuole e deve rimettersi sulla giusta carreggiata attraverso un risultato positivo sul campo del Tonnotto, mentre il Vigolo ha l’obbligo di incamerare i primi punti stagionali nel confronto interno con l’altalenante Langhiranese.

PRIMA CATEGORIA

Qui occhi principalmente puntati sul “San Lazzaro” di Carpaneto, teatro della sfida ad alta quota tra la locale squadra di mister Brianti e la rinfrancata Spes di Leccacorvi. Tocca invece alla Sannazzarese, in campo avverso, il compito di frenare la marcia sin qui fatta solo di vittorie dello Zibello di bomber Rastelli. Lo Sporting Fiorenzuola cerca immediato riscatto nell’appuntamento casalingo col Fidenza. In Sarmatese-Ziano il motivo d’interesse in più dettato dal confronto dei due tecnici, Caragnano e Viciguerra, sulle opposte panchine rispetto alla passata stagione. Nel derby della Val Nure cercano rilancio tanto il Vigolzone di Mazza quanto la Pontolliese Gazzola del neo mister Paganini, mentre al “Curtoni” sono in palio punti pesanti in chiave salvezza nel derby tra Borgonovese e Podenzano. A riposo il Rottofreno.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Gossolengo PIttolo-San Rocco

Gragnano-San Giuseppe

Junior Drago-Bobbio Perino

Niviano-San Nicolò Calendasco

San Filippo Neri-A.C. Libertas

San Lazaro-San Corrado

Turris-Rivergaro 12.

Girone B

Caorso-Arquatese

Pro Villanova-Lugagnanese

Salicetese-Corte Calcio

Virtus San Lorenzo-Sissa

San Leo-Montebello

Scanderbeg-Club Mezzani

Vicofertile-Fraore

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Primogenita

Cadeo-Pianellese

Folgore-Vernasca

Gerbidosipa-Gropparello

Lyons Quarto-JD san Giorgio

B.F. Farini Bettola-Virtus Piacenza

San Polo-Alseno Calcio

Travese-F. Fiorenzuola