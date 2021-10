Rugby, oggi parte la Serie B: per l’ambizioso Piacenza esordio nella tana del Lecco

Esordio in trasferta per il Piacenza Rugby che oggi (domenica 17 ottobre) alle 14.30 sfiderà il Lecco. Una nuova stagione di Serie B dopo che le due precedenti sono state bloccate dall’emergenza Covid. I ragazzi allenati da coach Grangetto si presentano ai blocchi di partenza con ambizioni e obiettivi importanti. Dopo sette anni di “purgatorio” in Serie B, la società di patron Boccuni – nel 75° anniversario della sua fondazione – punta diretta alla promozione.

