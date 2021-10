Basket A2: dopo l’exploit con Treviglio, l’Assigeco cerca il bis contro Urania Milano

BASKET SERIE A2 – Terza vittoria nel mirino per l’Assigeco Piacenza, che oggi (domenica 24 ottobre) alle 18.00 al PalaBanca sfiderà l’Urania Milano nella quarta giornata del girone verde di serie A2. La squadra di coach Stefano Salieri, infatti, è attualmente a quattro punti, gli stessi dei meneghini già giustizieri dei “cugini” della Bakery nel turno d’esordio. L’Assigeco arriva al secondo appuntamento consecutivo casalingo dopo la convincente vittoria contro Treviglio (84-69) e non vuole fermarsi. Nell’occasione, recupero parziale per Lorenzo Deri, mentre è ancora indisponibile Philip Carr. La sfida contro l’Urania riveste un motivo d’interesse particolare per il ruolo dei playmaker: da un lato, Gherardo Sabatini (all’Urania nella stagione 2019/2020), dall’altro Stefano Bossi, all’Assigeco nella sfortunata stagione (causa infortunio) 2018/2019. Inoltre, sulla panchina milanese siede come assistant coach Cesare “Cece” Riva, apprezzato come tecnico al Campus di Codogno dal 2010 al 2012 e al PalaBanca nei campionati 2016/2017 e 2017/2018.

“La sfida contro l’Urania – l’analisi di coach Salieri – ci mette di fronte a un ostacolo molto duro da superare ma desideriamo dare continuità alle ultime due vittorie: è questo il fattore più importante nell’ottica di proseguire nel migliore dei modi il percorso di crescita che una squadra giovane come la nostra deve fare passando inevitabilmente da tutte le fasi, negative e positive, come in questo caso. Dobbiamo puntare a continuare a cavalcare il momento buono. I successi danno chiaramente un’iniezione di carica e di maggiore convinzione nel lavoro che si sta facendo. La settimana è stato molto intensa e proficua: i ragazzi hanno messo grande impegno e attenzione. Serviranno per fronteggiare la forza dell’Urania forte di elementi esperti e bravi sul perimetro come Bossi, ragazzo che stimo molto avendolo allenato a Orzinuovi, Montano e Thomas, giocatore di primo livello. E’ fondamentale essere solidi e consistenti anche sotto canestro dove ci sono Piunti, Paci e Walley, in grado di abbinare abilità personale a conoscenza del gioco. L’Urania ha esperienza e talento e ha giocatori in grado di accendersi in qualunque momento per fare la differenza. Dovremo essere bravi a gestire ogni situazione”.

“Il successo di domenica scorsa – le parole del giocatore Tommaso Guariglia – è abbinato alla nostra miglior prestazione da quando questo gruppo è insieme e va visto come un punto di partenza per cercare quella continuità necessaria a far capire che siamo non una sorpresa, ma una squadra valida”.