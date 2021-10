Mondiali su pista, per la Zanardi un quinto posto da applausi

Silvia Zanardi ha conquistato uno splendido quinto posto ai Mondiali in corso di svolgimento a Roubaix, in Francia. Nella specialità della corsa a punti, la giovanissima piacentina si conferma tra le big mondiali della velocità. Vittoria per la britannica Archibald al termine di una gara entusiasmante con la Zanardi che ha saputo tenere testa alle più esperte e navigate rivali.

