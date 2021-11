Polenghi, Mamona e Potop ospiti questa sera a Zona Calcio

Zona Calcio torna questa sera alle 20.30. La trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, sarà come sempre dedicata ai campionati che vedono impegnate le squadre piacentine, dalla Serie C alla Terza categoria.

Si partirà dalla analisi delle partite che hanno visto impegnate Piacenza e Fiorenzuola, con i biancorossi che hanno espugnato il campo di Vercelli e i rossoneri usciti con un pareggio dalla sfida salvezza contro il Mantova. Ospiti in studio, assieme ai giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, il vicepresidente dei biancorossi Marco Polenghi e i giocatori rossoneri Blue Mamona e Simone Potop.

Poi spazio ai dilettanti, con tanti gol, immagini e commenti sulle partite della domenica da parte degli ospiti allo Spazio Rotative.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà