Gas Sales nella tana di Modena: stasera torna “Volley Piacenza #atuttogas”

Primissimo scorcio di stagione da incorniciare per la nuova Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che su tre gare di Superlega ha colto altrettante vittorie. C’è però poco tempo per godersi l’ultimo successo, arrivato sabato scorso al Palabanca contro Milano, i biancorossi torneranno infatti già in campo domani sera nella tana di Modena. Il pre-partita sarà affidato alla puntata di questa sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21 su Telelibertà. A condurre il programma il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, accompagnato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini e da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Si farà il punto della situazione in casa Gas Sales proprio in vista della sfida di domani del Palapanini ascoltando i diretti interessati. Ospiti nello studio di Telelibertà saranno infatti lo schiacciatore Thibault Rossard e il centrale Edoardo Caneschi, insieme a Vincenzo Cerciello di Nordmeccanica Spa, Gold Sponsor di Gas Sales Bluenergy. Come sempre, contributi video dai tifosi e uno speciale dall’ex biancorosso Dragan Stankovic, che ora gioca proprio a Modena. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.

