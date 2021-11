Il fine settimana trionfale di Piace e Fiorenzuola e il derby di domenica a Zona Calcio

Lo strepitoso fine settimana delle squadre piacentine sarà protagonista questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, in onda ogni lunedì alle 20.30.

In primo piano il doppio successo di Piacenza e Fiorenzuola: i biancorossi ieri hanno abbattuto il Renate con una grande prestazione, sabato i rossoneri avevano espugnato il campo della Pro Patria.

Il modo migliore per prepararsi al confronto diretto di domenica prossima, che sarà ampiamente presentato nel corso della serata.

Poi spazio ai dilettanti, con tanti gol, immagini e commenti sulle partite di sabato e di domenica, caratterizzati da sconti al vertice in tutte le categorie.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

