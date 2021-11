Basket A2, a ingresso gratuito la sfida di domenica tra Bakery e Trapani

Ingresso libero e gratuito per tutti. La Bakery Basket Piacenza, in occasione della sfida di domenica prossima (ore 17.00) contro Trapani, apre le porte del PalaFranzanti di Largo Anguissola a tutti i tifosi.

L’ingresso sarà gratuito con le seguenti modalità di accesso: gli abbonati per la stagione 2021/2022 potranno accedere al PalaBakery senza bisogno di ulteriore registrazione.

Prima dell’ingresso, a partire dalle ore 16.00, si potrà ritirare la tessera di abbonamento per chi non l’avesse ancora ritirata. Gli abbonamenti potranno essere ritirati anche in sede negli orari di apertura (mercoledì dalle 17.00 alle 20.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Tutti coloro che invece non hanno ancora sottoscritto l’abbonamento, si dovranno registrare al seguente link e riceveranno via mail un tagliando d’accesso da presentare all’ingresso.

L’ingresso è consentito solo con green pass valido o tampone negativo nelle ultime 48 ore, che verrà controllato prima dell’accesso.