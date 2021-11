C’è una data: l’8 maggio 2022 potrebbe tornare la mezza maratona di Piacenza

La data da cerchiare è quella dell’8 maggio 2022: quel giorno, Covid permettendo, tornerà la Placentia Half Marathon for Unicef. Dopo lo stop del 2020 dettato dalla pandemia e l’edizione virtuale dello scorso anno, gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti stanno gettando le basi per il ritorno, possibilmente in grande stile, della mezza maratona della nostra città. Da valutare l’eventuale concomitanza con le elezioni del sindaco di Piacenza: qualora le elezioni dovessero tenersi nel weekend del 7-8 maggio, l’organizzazione sposterebbe la mezza maratona di una settimana.

Da capire anzitutto quali saranno le eventuali limitazioni, chiaramente ciò dipenderà dall’andamento dei contagi. Entro la fine del 2021, intanto, la macchina organizzativa dovrebbe già aver stilato il programma, che come sempre contemplerà numerose iniziative collaterali.

IL PROTOCOLLO FIDAL – Al momento il regolamento della Fidal prevede di indossare la mascherina allo start e per i primi 500 metri. Non sono previsti angoli doccia e non è possibile effettuar spugnaggi. Limitazioni stringenti anche per quanto riguarda gli angoli ristoro e il deposito borse.