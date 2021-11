Thomas Sassi, il campione di judo piacentino sogna Europei e Mondiali

Ha davanti una grande carriera e per ora ha salito solo il primo gradino. Thomas Sassi, atleta 14enne del Judo Shiai Piacenza, è reduce dall’oro conquistato ai campionati italiani nella categoria esordienti, primo grande traguardo.

“Per me è stata ovviamente una bella soddisfazione arrivata dopo tanti sacrifici – ha raccontato – anche per tutta la famiglia perché avere come allenatore il proprio padre non è semplice, lui comunque mi porta sempre in giro per gli allenamenti. C’è stata un po’ di ansia, che stava per giocarmi un brutto scherzo, però alla fine sono riuscito a portare a casa il titolo”.

Si pensa già ai futuri obiettivi: “Per me la stagione 2021 è terminata con questa vittoria. Nel 2022 passerò alla categoria superiore e il mio obiettivo è di strappare il titolo italiano anche da cadetto. Altro obiettivo è di aggiudicarmi la cintura nera, nel judo lo si può fare con un esame specifico, ma gli agonisti, come sono io, preferiscono prenderla vincendo dei titoli nazionali dalla categoria dei cadetti in avanti, questa possibilità per me potrebbe dunque arrivare proprio il prossimo anno. Sempre nel 2022 vorrei fare anche varie tappe agli Europei, in futuro mi piacerebbe anche avere qualche esperienza ai Mondiali. Olimpiadi Perché no, in futuro potrei anche tentare di andarci se le cose vanno bene, magari quelle del 2028 o del 2032”.

Una passione per il judo che gli hanno trasmesso papà Fulvio, anche suo maestro al Judo Shiai, e la sorella Asia, altra campionessa in famiglia: “Sì, ho iniziato quando avevo tre anni, volevo farlo perché ci andava spesso mia sorella e ho quindi deciso di iniziare anch’io da piccolo. Mi trovo molto bene in palestra, soprattutto grazie alle relazioni che ho con gli altri compagni, e anche con il maestro. In alcuni casi non è facile l’allenamento tra padre e figlio, ma in altri è davvero bello, e con gli altri atleti la cosa più bella è il fatto che poi si diventa amici”.