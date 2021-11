Assigeco Basket travolgente, la capolista Cantù spazzata via 84-71

Domenica da incorniciare per l’Assigeco Basket, che batte 84-71 al Palabanca la prima della classe San Bernardo Cantù nell’ottava giornata di Serie A2.

Una prova magistrale da parte di tutti i ragazzi di coach Stefano Salieri, ma la copertina se la prende tutta Gherardo Sabatini, autore di 29 punti e una partita versione Nba. Con questa vittoria l’Assigeco sale a quota 8 punti in classifica e torna al successo dopo tre stop consecutivi. Impegno che sembrava proibitivo alla vigilia per la squadra biancorossoblu, al cospetto di una vera corazzata fino a qui imbattuta in campionato e prima in classifica.

IL TABELLINO

ASSIGECO BASKET 84 S.BERNARDO CANTÚ 71 (20-17; 40-29; 58-52)

ASSIGECO BASKET: Deri, Devoe 15, Galmarini 6, Gajic 2, Pascolo 2, Guariglia 6, Querci 3, Carr 8, Gherardini, Sabatini 29, Cesana 13. All. Salieri.

S.BERNARDO CANTÚ: Stefanelli 3, Sergio 5, Johnson 27, Nikolic 2, Boev, Da Ros 12, Bucarelli, Cusin 6, Bayehe 4, Allen 12. All. Sodini.