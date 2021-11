Il Piacenza Rugby passa a Monferrato e mantiene la vetta della classifica

L’Everest Piacenza guadagna una preziosa vittoria (20-10) nella trasferta di Monferrato e così mantiene il primo posto nella classifica del Girone 1 di Serie B.

Nell’altro big match di giornata, Rovato supera il Cus Milano per 34-23 e guadagnando 5 punti, raggiunge il Piacenza in vetta.

LA CRONACA

Sono i padroni di casa di Monferrato a passare per primi in vantaggio con un piazzato di Thomsen. La risposta dei piacentini non tarda ad arrivare e trova protagonista Marazzi, a segno da una rolling maul innescata a pochi metri dall’area di meta piemontese. Al 25′ il Piacenza resta in 14 per il “giallo” sventolato a Rapone ma pur se in inferiorità numerica, ancora una volta sfrutta al meglio la potenza del proprio pack per segnare un’altra meta alla mezz’ora, stavolta firmata da Alessandro Casali (3-10).

Nella ripresa, il duello in mischia ordinata sorride ai biancorossi che, al quarto d’ora, ottengono una meta di punizione tra le proteste della panchina di casa. Vallarolo, puntuale a guadagnare la linea del vantaggio ed a portare minacce nella difesa avversaria, realizza un calcio piazzato che manda in orbita il Piacenza (3-20), in superiorità numerica per un “giallo” indirizzato ad un giocatore locale.

Negli ultimi 10′ si assiste al tentativo di rimonta dei padroni di casa che si realizza, solo in parte, con una meta trasformata in dirittura d’arrivo.

IL TABELLINO

Monferrato – Everest Piacenza 10-20

Monferrato: Jaume, Brumana, Travaglini, Amarildo, Minoletti, Thomsen, Berton, Grassotti, Ceglie, Shelqueti, Besmir, Caffiè, Canta, Dalmaso, Nuhu. All: Franchi C., Vaghi Everest Piacenza: Beghi, Mas, Castagnoli, Vallarolo, Bucellari (23’st Vianai A.), Groppelli (19’st Franchi G.), Negrello, Fornari (19’st Roda), Casali Ale., Marazzi, Casali Alb., Bonatti (30’st Gorini), Rapone (24’st Battini), Alberti M. (31’st Baccalini), Alberti A. a disp: Trabacchi J. All: Grangetto, Berzieri

Marcature: 10′ cp Monferrato (3-0); 19′ mt Marazzi (3-5); 31′ mt Casali Ale. (3-10); secondo tempo: 16′ mt di punizione Piacenza (3-17); 24′ cp Vallarolo (3-20); 35′ mt tr Monferrato (10-20)