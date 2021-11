Dubickas a Zona Calcio: “Con il Padova, atteggiamento sbagliato”

E’ stato Edgar Dubickas, centravanti del Piacenza, il protagonista della prima parte di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà dedicata al pallone piacentino andata in onda come ogni lunedì sera. L’attaccante ha analizzato il ko dei biancorossi con il Padova con grande franchezza: “Loro sono forti, ma ci abbiamo messo del nostro con un atteggiamento sbagliato e veramente tanti errori, poi il primo grande gol di Chiricò ha cambiato la gara. Peccato per come è andata, penso che il Sudtirol sia più forte del Padova”.

Allo Spazio Rotative, nel corso della diretta guidata dal vice direttore di Telelibertà, Michele Rancati coadiuvato da Alessandra Carlà, la punta biancorossa ha parlato dell’imminente appuntamento di coppa Italia: “Mercoledì andremo ad Andria per qualificarci – ha spiegato – perchè teniamo molto a questa competizione e abbiamo l’obbligo di provarci”.

Seconda parte dedicata al Fiorenzuola, con i giovani Esposito e Dimarco ospiti d’onore: “Purtroppo nella ripresa, con la Juve B, non abbiamo giocato da Fiorenzuola, anche se i bianconeri potevano contare su un giocatore fuori categoria come Akè che in effetti è risultato letale” ha spiegato Esposito che ha raccontato della sua lunga avventura in terra Usa dove “il calcio è molto meno tattico rispetto a quello italiano. Il mio sogno? Riuscire un giorno a vestire la maglia del Genoa in un derby della Lanterna”. Dimarco invece ha raccontato del suo arrivo in valdarda: “Mio fratello (gioca nell’Inter, ndc) mi ha aiutato nella decisione e non ho sbagliato: a Fiorenzuola ho trovato un gruppo che è una famiglia. Con Guglieri c’è rivalità sportiva perchè ricopriamo lo stesso ruolo, ma c’è un grande rapporto di amicizia fuori dal campo” ha detto il giocatore di proprietà dell’Inter.

Dopodiché, spazio al calcio dilettanti. Nel corso della serata sono intervenuti Filippo Facchini del Nibbiano Valtidone, Davide Maini e Nicola Cortes della Borgonovese. Un finale a suon di gol e con il racconto di tutte le vicende che hanno caratterizzato la domenica del calcio dilettantistico.

Zona Calcio tornerà ancora lunedì prossimo dalle 20.30 in diretta su Telelibertà.