Il Nibbiano riceve la capolista, sfide stellari in Promozione TUTTO IL PROGRAMMA

Altra domenica di grandi sfide per il calcio dilettanti piacentino, con le squadre dall’Eccellenza alla Terza Categoria in campo alle 14.30.

Come sempre, tutte i risultati in tempo reale sulla pagina di LibertàSport.

ECCELLENZA

Ridurre il gap dalla vetta ed allungare la striscia vincente, alimentando così i più fieri propositi. Il Nibbiano&Valtidone di mister Favalesi riceve l’imbattuta capolista Cittadella. L’Agazzanese di Piccinini, dal canto suo, deve assolutamente tornare con tre punti dalla trasferta in casa della cenerentola Bibbiano.

Il programma

Salsomaggiore-Arcetana

Bibbiano-Agazzanese

Felino-Colorno

Modenese-Piccardo Traversetolo

Nibbiano&Valtidone-Cittadella

Real Formigine-San Michelese

Rolo-Campagnola

PROMOZIONE

Penultima d’andata caratterizzata in particolare dal gran derby di Pontenure e dalla sfida tra seconde del “Candia-Lucio Bianchi”.

La Pontenurese di Bongiorni, reduce da tre successi di fila, riceve la CastellanaFontana di Costa, sfida tra i due attacchi più prolifici del torneo (27 gol all’attivo per entrambe).

A Bobbio la squadra di Melotti deve riesumare il suo miglior volto per fronteggiare a dovere e magari battere la compagine più in palla del momento, forte di una striscia vincente di sei turni , che risponde al nome del Tonnotto.

Ad Alseno la battistrada di mister Guarnieri cerca immediato riscatto al cospetto del quotato e sempre temibile Noceto. A sua volta il GoticoGaribaldina di Achilli vedrà di non tornare a mani vuote dalla trasferta di Medesano.

Il programma

Fiore Pallavicino-Vigolo

Alsenese-Noceto

Bobbiese-Tonnotto

Carignano-Il Cervo

Medesano-Gotico Garibaldina

Pontenurese-CastellanaFontana

Viarolese-Langhiranese

PRIMA CATEGORIA

Reduce dal turno di riposo, la capolista CarpanetoChero è di scena al “Curtoni” contro la brillante Borgonovese di mister Ferranti, per un derby che si preannuncia aperto a qualsiasi soluzione. Al “Puppo” la Spes di Ciotola riceve il Fidenza, mentre lo Sporting Fiorenzuola viaggia nella tana dello Zibello. Al “Cementirossi” pesante la posta in palio in chiave salvezza nel derby tra la PontGazzola di mister Paganini e lo Ziano di Viciguerra; missione riscatto per la Sannazzarese di Di Donna contro la Sarmatese di Caragnano e nell’altro derby di giornata, quello del “San Germano”, il Podenzano di Sparzagni confida di muovere finalmente la classifica di fronte al lanciatissimo Rottofreno,. Tocca al Vigolzone riposare.

Il programma

Borgonovese-Carpaneto Chero

Podenzano-Rottofreno

PontollieseGazzola-Ziano

Sannazzarese-Sarmatese

Spes-Fidenza

Zibello-Sporting Fiorenzuola

Riposa: Vigolzone

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

GossolengoPittolo-Junior Drago

Libertas-San Rocco

Niviano-Rivergaro

San Corrado-San Giuseppe

San Filippo Neri-Gragnano

San Lazzaro-Turris

San Nicolò Calendasco-BobbioPerino

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Arquatese-Virtus San Lorenzo

Caorso-Vicofertile

Club Mezzani-Fraore

Corte Calcio-Sissa

Montebello-Lugagnanese

Salicetese-Pro Villanova

San Leo-Scanderbeg

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Alseno

Folgore-Pianellese

GerbidoSipa-Travese

Lyons Quarto-Cadeo

Primogenita-Virtus Piacenza

San Giorgio-Gropparello

San Polo-Pol.BF

Vernasca-Fulgor Fiorenzuola