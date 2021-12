Dilettanti, il Nibbiano vuole il poker. TUTTI I RISULTATI IN TEMPO REALE

Altra domenica ad alta intensità per il calcio dilettantistico piacentino: tutti i campionati in campo alle 14.30.

In Eccellenza, Nibbiano&Valtidone cerca il poker di vittorie consecutive sul campo della Sanmichelese, mentre l’Agazzanese vuole il primo acuto interno contro il Salsomaggiore.

Ultima giornata d’andata in Promozione e Prima categoria.

Al “Levoni” derby tra Gotico e Pontenurese, la Bobbiese prova a rialzare la testa a Noceto. CastellanaFontana capolista che riceve la cenerentola Viarolese, mentre l’Alsenese di Guarnieri viaggia alla volta di Langhirano col fermo obiettivo di ritrovare i tre punti.

Col platonico (ma anche significativo) titolo di campione d’inverno già acquisito, il Carpaneto Chero chiude l’andata ospitando il Vigolzone. La brillante Sarmatese di Caragnano riceve la visita dello Zibello, mentre a Fiorenzuola lo Sporting e la Borgonovese si contendono la palma di top-rivelazione.

IL PROGRAMMA

ECCELLENZA

Fidentina-Felino 2-2

Agazzanese-Salsomaggiore

Arcetana-Campagnola

Cittadella-Modenese

Colorno-Bibbiano

Piccardo Traversetolo-Rolo

San Michelese-Nibbiano&Valtidone

Riposa: Real Formigine

PROMOZIONE

Tonnotto-Carignano 3-0

CastellanaFontana-Viarolese

Gotico Garibaldina-Pontenurese

Il Cervo-Fiore Pallavicino

Langhiranese-Alsenese

Noceto-Bobbiese

Vigolo-Medesano

PRIMA CATEGORIA

CarpanetoChero-Vigolzone

Fidenza-PontollieseGazzola

Rottofreno-Sannazzarese

Sarmatese-Zibello

Sporting Fiorenzuola-Borgonovese

Ziano-Podenzano

Riposa: Spes

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

BobbioPerino-San Corrado

GossolengoPittolo-San Lazzaro

Gragnano-San Nicolò Calendasco

Junior Drago-San Filippo Neri

Rivergaro-Libertas

San Rocco-San Giuseppe

Turris-Niviano

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Fraore-Corte Calcio

Lugagnanese-Arquatese

Pro Villanova-Club Mezzani

Scanderbeg-Salicetese

Sissa-Montebello

Vicofertile-San Leo

Virtus San Lorenzo-Caorso

TERZA CATEGORIA

Alseno-Vernasca

Cadeo-Folgore

Fulgor Fiorenzuola-San Giorgio

GerbidoSipa-San Polo

Pianellese-Primogenita

Pol.Bieffe-Lyons Quarto

Travese-Bivio Volante

Virtus Piacenza-Gropparello