Domani arriva Perugia: coach Bernardi, Fei e Russell ospiti di Volley Piacenza

L’attesa è ormai quasi finita, domani le porte del Palabanca si apriranno per dare vita al big match tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Sir Safety Perugia. Gara d’alta classifica dunque per i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi, dopo un periodo di riposo forzato che avrà sicuramente permesso di ricaricare le batterie per scendere in campo nella condizione migliore. Potremo sapere come stanno i biancorossi questa sera, guardando la puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21 su Telelibertà.

A condurre il programma il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, accompagnato da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. Immagini e approfondimenti serviranno per analizzare l’ultimo turno di Superlega, insieme agli ospiti in studio ci si avvicinerà alla partita di domani: ci saranno coach Lorenzo Bernardi, lo schiacciatore Aaron Russell, il team manager Alessandro Fei e Marzio Sala di “Sala Arreda”, nuovo sponsor Gas Sales. Oltre agli ospiti in studio ci sarà un contributo del coach di Perugia Nikola Grbić, che da giocatore ha militato a Piacenza diverse stagioni.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17