Sabato a Piacenza Expo i campionati regionali di spada a squadre: attesi 200 atleti

Un’edizione da record: saranno ben 200 gli atleti che parteciperanno al campionato regionale assoluto di spada a squadre, in programma sabato dalle 9.00 a Piacenza Expo.

Tanta voglia di scherma per questa manifestazione che torna dopo lo stop per Covid: si assegneranno l’ottava edizione del trofeo Spezia di spada maschile e del trofeo Co.Mec.2 di spada femminile, la coppa Bernardelli alla migliore atleta e la coppa Polidoro al miglior atleta.

“Sono previste 24 squadre maschini – ha spiegato Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli di Piacenza – un numero allargato, visto che fino alla scorsa edizione erano 20; per la femminile saranno 16 squadre, quindi la voglia di scherma è tanta e verranno tutte le società emiliano romagnole: si prospetta una grande edizione di numeri. Per quanto riguarda il Pettorelli avremo in pedana due squadre maschili e due femminili, le nostre prime squadre A rappresentano il meglio della nostra spada attuale, le seconde dei giovani molto promettenti che avranno la possibilità di mettersi in mostra e fare esperienza per il futuro”.

