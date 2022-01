Gas Sales Bluenergy, con Monza un ritorno in campo da tre punti

Il ritorno in campo della Gas Sales Bluenergy è celebrato al meglio: Piacenza ha piegato al Palabanca Top Volley Monza per 3-0 in un confronto valido per il quinto turno del girone di ritorno. Successo pieno da tre punti dopo i numerosi rinvii causa Covid e che consente ai biancorossi di sopravanzare in graduatori i brianzoli. La squadra di coach Bernardi si trova ora al quinto posto.

Gara per nulla semplice per Holt e compagni: l’equilibrio ha regnato sovrano nei set di apertura e chiusura, solo nel secondo parziale le resistenze del sestetto di Eccheli sono state spazzate via agevolmente. Sulle tribune del Palabanca, circa un migliaio di persone. I biancorossi saranno di nuovo impegnati giovedì 6 gennaio nel confronto con Milano.

GAS SALES BLUENERGY-TOP VOLLEY MONZA 3-0

(25-23 25-17 34-32)