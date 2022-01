Gas Sales, si avvicina la sfida con Milano: stasera “Volley Piacenza #atuttogas”

È decisamente iniziato nel migliore dei modi il 2022 della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che nel primo turno del nuovo anno ha battuto per 3-0 la Vero Volley Monza e ora si appresta a vivere un tour de force dettato dal calendario di Superlega. Ad accompagnare i ragazzi di coach Bernardi in questo cammino ci sarà sempre “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21 su Telelibertà. A condurre il programma sarà il giornalista di Libertà Marcello Pollastri, accompagnato da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. Immagini e approfondimenti serviranno per analizzare l’ultimo turno di Superlega, che ha visto la Gas Sales salire in classifica al quinto posto, e insieme agli ospiti in studio ci si avvicinerà alla partita in programma per il giorno dell’Epifania, quando alle ore 16 i biancorossi faranno visita a Volley Milano per confermare quanto di buono fatto vedere ai danni di Monza: ci saranno lo schiacciatore Thibault Rossard, il palleggiatore Antoine Brizard e il medico sociale della squadra Carlo Segalini. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda mercoledì alle ore 9 e alle 17.

