I Lyons rinforzano la prima linea con l’acquisto di Francisco Minervino

Nuovo acquisto per Sitav Rugby Lyons. Il direttore sportivo Stefano Nucci ha concluso l’acquisto di Francisco Minervino che andrà a rinforzare la prima linea dei bianconeri grazie ai suoi 121 chili distribuiti su 173 centimetri di altezza.

Minervino, nato a Buenos Aires, compirà 22 anni a inizio febbraio. La sua giovane età non gli impedisce di vantare un curriculum di tutto rispetto: diverse presenze e una Coppa del Mondo di categoria con la Nazionale Argentina U20, arrivando anche a giocare la semifinale contro l’Australia nell’edizione 2019; negli ultimi due anni è stato convocato con l’Argentina XV.

Minervino approda ai Lyons dai Jaguares XV, franchigia argentina che prende parte alla Super Liga sudamericana.

“La sua acquisizione ha una motivazione sia tecnica che numerica: purtroppo il nostro Enrico Cafaro nel mese di dicembre ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla, lasciando un importante ‘buco’ nel reparto di prima linea – spiega il Ds Nucci – le sue doti fisiche sono notevoli, e in un reparto come il nostro in cui elementi giovani ed esperti lavorano molto bene insieme può crescere e diventare un giocatore importante”.

Stefano Nucci ha concluso facendo il punto sulla stagione dei leoni: “il gruppo ha dimostrato di valere un campionato di alto livello, e i risultati ottenuti finora sono lì a dimostrarlo”.

A riguardo dell’emergenza sanitaria ha affermato: “In questo momento regna un clima di incertezza, con la sospensione dei campionati ‘minori’ fino al 30 gennaio, che impone prudenza e attenzione sia in campo che fuori. Finora i nostri giocatori sono stati attenti e non abbiamo grossi problemi con le positività; speriamo che la stagione possa proseguire senza intoppi al meglio delle nostre possibilità”.