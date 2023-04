Rugby Top 10, Roberto Fulgoni è il nuovo direttore sportivo bianconero

Passaggio di consegne in casa Lyons per quanto concerne il ruolo di direttore sportivo che, negli ultimi vent’anni, è spettato a Stefano Nucci: un’autentica bandiera del club bianconero, prima come giocatore ed in seguito come ds, propiziando in tal ruolo tre promozioni (dalla serie B alla serie A nel 2003, dalla serie A all’Eccellenza nel 2015, e di nuovo dalla serie A al Top 10 nel 2019).

“Non ringrazierò mai abbastanza Stefano per tutto ciò ha dato a questa società – commenta il presidente Guido Pattarini – in 50 anni della sua presenza. Rimane una figura di straordinaria importanza per il nostro club e sono certo che si farà coinvolgere in tante altre iniziative”.

Al suo posto, un altro piacentino: Roberto Fulgoni, classe 1953, con trascorsi in bianconero avendone indossata la maglia in 86 presenze. In seguito si è fatto apprezzare come tecnico e dirigente. Il primo ruolo importante lo ha ricoperto all’Amatori Rugby Milano, contribuendo a riportare il club in Serie A negli anni ‘80. L’apice della sua carriera coincide con il periodo al Milan Rugby, prima come tecnico e poi come ds, conquistando 4 scudetti e una Coppa Italia a inizio anni ‘90. Successivamente, il trasferimento al Piacenza Rugby e poco dopo al Cus Milano, sempre come ds, mentre nel 2013 è stato responsabile dell’Accademia U18 di Milano. Il ruolo federale è proseguito fino alla scorsa stagione, collaborando con il Centro di Sviluppo Federale di Milano.

“Roberto possiede una grande esperienza e competenza, inoltre ha visto passare tra le sue mani tanti giovani talenti arrivati ai vertici del rugby italiano e in Nazionale, e poi conosce molto bene l’ambiente piacentino e più in generale del Nordovest. Insieme faremo grandi cose”.