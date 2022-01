Una “bomba” allo scadere condanna l’Assigeco: vince Orlandina 68-66

Un canestro a fil di sirena di Vecerina decreta la sconfitta dell’Assigeco Basket Piacenza a Capo d’Orlando, interrompendone la lunga striscia vincente. I ragazzi di Salieri in Sicilia iniziano male, poi pian piano risalgono la china fino a pareggiare in avvio di terzo quarto e a mettere anche la testa avanti nell’ultimo periodo. Qualche palla persa di troppo nel finale costa il ritorno dell’Orlandina, che proprio all’ultimo tiro trova il canestro della clamorosa vittoria per 68-66.

FOTOSERVIZIO DI ANGELA PETRARELLI