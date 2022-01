Basket A2, l’Assigeco vuole riprendere la sua corsa: alle 18 è sfida esterna a Treviglio

L’incredibile e beffardo finale di gara al “PalaFantozzi” ha interrotto la striscia vincente dell’Assigeco Piacenza dopo cinque gare, un soffio prima di pareggiare la serie record del club biancorossoblu in A2, ma non ha scalfito lo spirito competitivo di un gruppo che, pur nella necessità di ricaricare la batteria alla vigilia della terza sfida in una settimana, si prepara ad affrontare la tradizionale sfida piena di agonismo e interesse a Treviglio.

L’appuntamento è oggi al “PalaFacchetti” (palla a due alle 18) che inaugura il girone di ritorno della stagione di A2.

Considerando la forza e le aspettative del club trevigliese che ha da poco festeggiato il ritorno di Sollazzo al posto di Potts, per l’Assigeco si prospetta una domenica “a tutto sudore”.

Per tentare di bissare il successo dell’andata all’Assigeco servirebbe controllare il ritmo del gioco e mettere una notevole intensità difensiva sul parquet.