Calcio, Eccellenza: Equo scatenato a Nibbiano, Agazzanese ko con il Rolo

Una vittoria e una sconfitta per le piacentine di Eccellenza che erano impegnate oggi nelle sfide di recupero. Il Nibbiano&Valtidone ha ripreso al meglio il proprio cammino, regolando con un perentorio 3-1 il Real Formigine: subito in gol Equo, il pareggio ospite alla mezz’ora con Bonacini prima del nuovo uno-due piacentino firmato da Minasola e ancora dal baby Equo in avvio di ripresa.

Ko interno per l’Agazzanese che, dopo il vantaggio iniziale firmato da Burgazzoli, ha pagato a caro prezzo le numerosissime assenze: il Rolo ha pareggiato al 30′ con Foraci e soltanto nel finale di partita ha saputo approfittare della stanchezza granata con i gol di Fiocchi all’82’ e il rigore di Cremaschi in pieno recupero.