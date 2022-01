Piace, Fiorenzuola e protocolli Covid stasera a Zona Calcio

L’analisi delle gare del fine settimana, la presentazione di quelle di domani e un nuovo approfondimento sui protocolli Covid e gli effetti del virus sugli atleti.

Si preannuncia ricchissima la nuova puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, in diretta ogni lunedì alle 20.30.

Partenza dedicata alle gare di sabato, con la sofferta vittoria del Piacenza sul Mantova e il sostanzioso pareggio del Fiorenzuola sul campo del Seregno.

Ma l’attenzione sarà proiettata anche a domani, quando entrambe le compagini piacentine di Serie C saranno già in campo per il turno infrasettimanale di campionato: i biancorossi riceveranno la Virtus Verona in una delicata sfida salvezza, mentre i rossoneri saranno impegnati in casa della corazzata Renate.

Nella seconda parte, spazio al calcio dilettanti, con Nibbiano&Valtidone e Agazzanese ieri impegnate nel campionato di Eccellenza. Ma sarà approfondito ancora il protocollo Covid destinato agli sportivi, con le novità che entreranno in vigore da domani: obbligo di super green pass per sport di squadra (anche all’aperto) e per l’utilizzo degli spogliatoi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà