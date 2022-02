Matteo Milani dell’Atletica Piacenza pronto per gli Italiani Juniores e Promesse

Tornano i Campionati italiani Indoor Juniores e Promesse e l’Atletica Piacenza sarà presente, anche se con una delegazione ridotta ad Ancona il weekend del 5 e 6 febbraio.

Parteciperà soltanto Matteo Milani, in gara nei 60hs Juniores. Il giovane atleta allenato dal direttore tecnico Giovanni Baldini ha buone chance di portare a casa un miglioramento personale in occasione dell’appuntamento di Ancona in questo weekend.

Pur in possesso del minimo di partecipazione, non saranno presenti Emma Casati ed Eleonora Nervetti. Entrambe le azzurre non parteciperanno per scelta tecnica: Emma e il tecnico Giuliano Fornasari hanno preferito orientarsi verso le gare cross, rinunciando alle rassegne indoor, da sempre molto complesse per le caratteristiche tecniche di Casati; Eleonora e Giovanni Baldini hanno scelto di evitare i tricolori di Ancona per guai fisici che, pur essendo di lieve entità, costituiscono un fattore di rischio per la stagione all’aperto. Una giusta precauzione per evitare di compromettere l’intera stagione.

Domenica 6 si terrà anche la seconda fase dei Campionati di Società di Corsa Campestre a Castellarano (Reggio Emilia): qui la delegazione biancorossa sarà molto più numerosa.