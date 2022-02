Bakery, serve rialzarsi: alle 19.30 i biancorossi sfidano la capolista Udine

A testa alta contro la capolista, con umiltà e rispetto ma senza paura. E’ una Bakery che vuole dimostrare ancor prima a se stessa il proprio valore quella che scenderà in campo questa sera alle 19.30 al PalaCarnera per sfidare Udine, in vetta in compagnia di Pistoia a +2 su Cantù che però deve recuperare una partita.

I biancorossi allenati da Federico Campanella sono reduci dalla bruciante sconfitta interna contro Torino (79-107), non tanto per il ko contro un avversario di valore, quanto per la prestazione, con tanto di allenamento punitivo all’alba di lunedì . Lecito, dunque, attendersi una Piacenza “arrabbiata” e orgogliosa di dimostrare il vero valore a prescindere dall’avversario.