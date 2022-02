Atletica Piacenza, Emma Casati trionfa a Castellarano. Bene anche Allieve e Ragazze

I tesserati dell”Atletica Piacenza ha affrontato un altro fine settimana impegnativo, gareggiando sia ad Ancona sia a Castellarano (Reggio Emilia)..

Sfortunata l’avventura di Matteo Milani, unico partecipante biancorosso ai Campionati italiani di Ancona del fine settimana: il giovane, allenato da Giovanni Baldini, ha approcciato la gara dei 60 ostacoli Juniores con fare battagliero, ma ha attaccato il primo ostacolo troppo da vicino, compromettendo il ritmo tra gli spazi successivi. A quel punto, non è riuscito a recuperare la giusta frequenza, arrivando dunque a fermarsi senza riuscire a concludere la prova.

Nonostante la delusione, rimane la soddisfazione per aver partecipato ad un Campionato italiano, con la consapevolezza dei grossi margini di miglioramento ancora da esplorare.

In contemporanea, oggi si è tenuta la seconda fase regionale dei Campionati di società di corsa campestre a Castellarano. L’Atletica Piacenza ha partecipato con una delegazione ben più nutrita.

Torna a brillare la stella di Emma Casati, medaglia d’oro sui 5 chilometri Juniores donne, vinti in 18’34”. A breve distanza, le compagne di squadra Mia Albasi, quarta in 21’14”, Isotta Maria Vitali, sesta in 21’59”, e Deusa Malacalza, decima in 23’58”.

Grazie a questa serie impressionante di risultati, la squadra Juniores donne dell’Atletica Piacenza è ora seconda in classifica generale.

Si è dimostrata in grande forma anche Monia Harbi, che ha corso i 4 chilometri Allieve in 17’12”. Bene anche la compagna Beatrice Ferrari, che ha chiuso quindicesima in 18’24”. La squadra Allieve è al momento quarta in classifica generale.

Ottime le prestazioni di Giovanni Tuzzi, Filippo Trevisani ed Elia Rebecchi sui 10 chilometri Assoluti, coperti rispettivamente in 33’50”, 33’53” e 34’37”. La squadra è al momento al terzo posto nella classifica generale.

Prestigioso piazzamento di squadra per le Ragazze: guidate dalle ottime prestazioni di Angela Chinosi e Bianca Russo, che hanno corso i 1500 metri rispettivamente in 6’19” e 6’21”, le giovanissime biancorosse sono riuscite a consolidare il proprio secondo posto in classifica generale.

Si conferma dunque l’eccellente stato di salute del mezzofondo piacentino, in grado di esprimersi ad alto livello sia nelle gare individuali sia in quelle di squadra.