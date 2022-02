Calcio Eccellenza, il Nibbiano riceve il Rolo. Agazzanese in casa della Sanmichelese

CALCIO ECCELLENZA – E’ un Nibbiano & Valtidone con tutte le intenzioni di calare il poker di successi di fila quello che oggi alle 14.30 sfiderà in casa il Rolo, reduce invece da due scivoloni consecutivi ma pur sempre avversaria di tutto rispetto. Una sfida che vale la quinta di ritorno del campionato d’Eccellenza.

Emergenza in attacco per mister Favalesi, privo degli acciaccati Cacia e Lessa Locko e col giovane Equo in dubbio per un fastidio muscolare. Di contro, prima convocazione in biancazzurro per il centravanti romeno Hosu. Out poi lo squalificato Sarzi Maddidini, mentre capitan Ceccarelli, pur a mezzo servizio, è disponibile.

Importante, ai fini del miglior piazzamento nella griglia playout, anche la sfida che attende l’Agazzanese sul sintetico della Sanmichelese, avanti una lunghezza rispetto ai granata, privi dei lungodegenti Burgazzoli e Favari, poi dello squalificato Borges e dell’infortunato Messeri. Là davanti torna Rantier al fianco di Manna e mister Piccinini confida tra gli altri nella carica dei 6 classe 2003 che si stanno facendo onore, ossia Casali, Bragalini, Soumahoro, Coulibaly, Pastorelli e Bolzoni.