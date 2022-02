Test casalingo per la Bakery Poiacenza: oggi alle 18 arriva Mantova

Archiviata la più che onorevole sconfitta sul campo di Udine (capolista insieme a Pistoia), in A2 maschile di pallacanestro la Bakery si prepara al nuovo match, che vedrà i biancorossi di scena domenica alle 18 al PalaFranzanti di Piacenza per sfidare Mantova nella sesta giornata di ritorno del girone verde. In classifica, Raivio e compagni condividono la terz’ultima piazza (che vorrebbe dire play out) con l’Urania Milano, mentre Mantova ha quattro lunghezze in più in una graduatoria molto corta e dunque ancora incerta.

All’andata la Bakery firmò l’impresa all’Arena della città virgiliana spuntandola 77-74 e ora sogna il bis per inseguire due punti preziosi in chiave classifica. Il tutto nel primo dei due match interni consecutivi contando l’importante recupero di mercoledì , quando alle 20.30 arriverà l’Urania Milano in uno scontro diretto in chiave play out valido come recupero della seconda giornata di ritorno. Per i biancorossi, la possibilità –in entrambe le sfide – di poter far leva sul calore del pubblico di casa, un aiuto in più nella missione che attende la squadra di coach Campanella.