Niente da fare per l’Assigeco Piacenza, che sul parquet di Udine è costretta ad inchinarsi di fronte allo strapotere della capolista del girone verde di Serie A2. Per i padroni di casa, vincenti 95-86, si tratta della 15° vittoria in campionato su 18 sfide disputate.

