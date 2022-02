Corsa campestre, Tuzzi (Atletica Piacenza) campione regionale. Rebecchi secondo

Domenica di risultati brillanti per l’Atletica Piacenza, capace di togliersi molte soddisfazioni in occasione dei Campionati regionali di Corsa campestre, tenutisi a Ferrara, in contemporanea con la terza fase dei Campionati di società regionali.

È doppietta nella categoria Seniores maschili: Giovanni Tuzzi ed Elia Rebecchi hanno conquistato l’oro e l’argento sul percorso da 10 chilometri, rispettivamente portato a termine in 33’30” e 33’44”.

Il trionfo biancorosso è stato seguito poi dall’argento di Emma Casati, preceduta di poco dall’atleta bolognese Chiara Setti, capace di chiudere i 6 chilometri in 22’24” contro i 22’27” della piacentina. A breve distanza seguivano le compagne Mia Albasi, 25’02”, Isotta Maria Vitali, 25’06”, e Deusa Malacalza, 27’54”.

Bella anche la prova di Monia Harbi, che ha fatto registrare il tempo di 16’26” sui 4 chilometri Allieve. Eccezionale anche il nono posto di Bianca Russo sui 1.500 metri del percorso Ragazze, chiuso in 5’59”.

Grande gioia anche per l’argento di squadra per la compagine delle Ragazze dell’Atletica Piacenza: oltre a Bianca Russo, hanno contribuito al successo di team Lavinia Guarnieri, Angela Chinosi, Giulia Pellicano, Maya Harbi, Caterina Millione, Marta Tinelli, Giorgia Peroni, Ginevra Cassano, Sofia Pecorini e Irene Mazzolini.

Oggi si è tenuto il Parmameeting giovanile, rassegna di gare indoor per le categorie Ragazzi e Cadetti. L’Atletica Piacenza era presente con una nutrita schiera di interpreti e ha ottenuto una buona serie di risultati.

Spiccano in particolar modo quelli di Maria Garioni, Aurora Francesconi e Gabriele Taschieri. Primati personali per Maria Garioni e Aurora Francesconi, che hanno corso i 200 metri rispettivamente in 29”43 e 30”03, conquistando il quinto e l’ottavo posto.

Molto bravo Gabriele Taschieri, che è giunto ottavo sui 200 metri Cadetti con il primato personale di 27”05.

Un titolo regionale e 3 argenti nei cross e ottimi piazzamenti nelle gare indoor sono l’ottimo bottino che l’Atletica Piacenza ha saputo conquistare nel week end. Con le gare invernali quasi al termine, atleti e tecnici ricominceranno ora la preparazione per le gare primaverili.