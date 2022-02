La “settimana di fuoco” della Gas Sales Bluenergy in primo piano a Volley Piacenza

La puntata di questa sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna alle ore 21 come ogni martedì su Telelibertà, affronterà il lato più “umano” della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Lo studio del conduttore Marcello Tassi darà dunque valore anche a chi lavora dietro le quinte, mostrando il lato femminile e quello green della società sportiva.

Saranno protagonisti: lo scoutman Paolo Zambolin, che illustrerà i dati sui singoli giocatori biancorossi per un’analisi più tecnica del gruppo alla vigilia della super-sfida con Perugia e a pochi giorni dall’altro big match di domenica prossima contro Trento; l’amministratore unico Isabella Cocciolo, che si concentrerà sul tema della leadership femminile, visto che ai vertici di questa realtà ci sono donne con ruoli di forte responsabilità, e in seguito sul codice etico e Modello 231, documento che la Gas Sales ha adottato per prima nel campionato di Superlega; Alessandro Lori, responsabile sostenibilità di Gas Sales Energia, che parlerà del lavoro che è stato fatto per arrivare alla certificazione energetica adottando tutta una serie di accorgimenti (acqua in brick, fontanelle, borracce, carta Fsc), compreso quello di utilizzare auto elettriche date in dotazione ai giocatori. Non mancheranno, come sempre, un attento approfondimento sull’ultimo turno di Superlega e sulla prossima giornata con Toncek Stern, opposto Gas Sales in collegamento video, e con i contributi di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e del giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.