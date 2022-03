Altro colpo della Bakery Piacenza: Marco Venuto in arrivo per la cabina di regia

Tanta esperienza ed energia. La Bakery Basket Piacenza sopperisce al pesante infortunio di Davide Bonacini con un playmaker esperto e di carattere, ben noto per la categoria. In cabina di regia la società biancorossa ha scelto Marco Venuto, esterno navigato con ottima visione di gioco, grande difensore e soprattutto leader di grande carattere.

Trentacinque anni, 190 cm per 80 kg, atleta friulano nato in provincia di Udine. Marco Venuto arriva dall’ambiziosa formazione del Blu Basket Treviglio (avversaria appena fronteggiata nella scorsa giornata nella sfida casalinga che ha visto proprio l’infortunio di Bonacini) dove realizza il 47% da 2 punti a e oltre il 25% da tre punti.

Marco precedentemente arriva da un biennio passato alla Pallacanestro Ravenna, in A2, dove ha segnato di media 4,14 punti e 1,91 assist in regular season nel 2020/21, 5,4 punti e 2,6 assist nel playoff all’esordio. La sua carriera inizia nelle giovanili della Snaidero Udine, dove firma il suo primo contratto professionistico in A1.

Il giocatore friulano è stato per molte volte temibile avversario della formazione biancorossa come nel 2018/2019 quando militò con la Fortitudo Bologna (A2), dove chiuse la stagione con 30 partite giocate in regular season, 3.9 punti/media con il 41% da 2 punti, il 39% da 3 punti e l’88% ai liberi, una Supercoppa italiana con 10 punti di media tra semifinale e finale.

Marco Venuto commenta così il suo arrivo a Piacenza: “Sono molto contento di vestire la maglia biancorossa, la Bakery è una società che da anni vive il mondo della pallacanestro con ottimi risultati. Questa famiglia ha la passione dentro ed è un’aspetto fondamentale che si nota subito quando si arriva in questa società. Porterò il mio entusiasmo, la mia esperienza e la mia voglia di vincere per cercare di raggiungere l’obiettivo che si è posta la società. Ho già parlato con coach Campanella, è un uomo molto determinato, ha le idee molto chiare e sa che possiamo fare bene. Ho visto una squadra che lavora tanto, stanno lavorando bene, ci sono tutte le carte in regola per fare i risultati che si aspettano da noi.”

Coach Campanella commenta così il nuovo acquisto per la società Piacentina: “Mi fa piacere che un giocatore con il background e l’esperienza di Marco Venuto abbia sposato la nostra causa. Indubbiamente ci porterà personalità, carattere, leadership e una dimensione difensiva di altissimo livello. Sia lui che Bonacini li ho sentiti molto motivati. Abbiamo tutte le carte in regola per poter raggiungere il nostro obiettivo stagionale”