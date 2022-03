Gas Sales, Bernardi a Volley Piacenza: “Ci siamo ritrovati. Ora rimaniamo concentrati”

Perugia ha imposto la propria forza, ma la semifinale di Coppa Italia ha messo in mostra un Gas Sales compatta e pronta per dare il massimo nel finale di stagione. I protagonisti del match dell’Unipol Arena di Bologna hanno raccontato così le emozioni vissute sabato scorso ai microfoni di “Volley Piacenza #atuttogas”.

Ospiti nello studio del conduttore Marcello Tassi su Telelibertà l’allenatore della Gas Sales Lorenzo Bernardi, il team manager Alessandro Fei, e il palleggiatore Antoine Brizard, insieme a un tifoso speciale, il primario della Clinica Sant’Antonino Giuseppe Civardi. La gara con Perugia, come ha detto Brizard, ha smentito le voci su una possibile spaccatura nello spogliatoio: “Non ci sono mai stati problemi e siamo stati contentissimi di giocare una partita così importante, ora dobbiamo continuare su questa strada anche per il resto della stagione”. Concetto ribadito da Bernardi che ha elogiato lo stesso Brizard per essere un capitano “molto partecipe alla vita della squadra e che ha davvero a cuore la Gas Sales”. Piuttosto, c’è rammarico per il risultato finale della semifinale, secondo il coach “Una partita con due lati della stessa medaglia, perdere non è mai piacevole perché si cerca sempre un fare il salto di qualità per arrivare fino in fondo. Già essere in semifinale è stato un bel risultato, un grande obiettivo, chiaramente abbiamo avuto la capacità di giocare ad altissimo livello contro Perugia, la più forte, ma siamo stati anche sfortunati. C’è però la consapevolezza che quando giochiamo da squadra mettiamo in difficoltà tutte le avversarie”.

Da buon capitano e da campione qual è, Brizard avrebbe tanto voluto quella Coppa, ma allo stesso tempo fa un plauso ai suoi compagni per la prestazione e anche ai “Lupi Biancorossi” che hanno come sempre risposto presente. “Per noi è difficile accettare questa sconfitta – le sue parole – abbiamo giocato con il cuore però abbiamo perso e sono veramente deluso per il risultato finale. Sono partite che mi piace giocare, una bella trasferta con tanti nostri tifosi, è bellissimo vederli così e ci hanno sempre aiutato tanto, sappiamo che hanno avuto qualche momento di frustrazione per delle gare deludenti, ma a Bologna ci hanno applaudito nonostante la sconfitta”.

Fei ne ha giocate tante di gare così decisive, e avrebbe tanto voluto “essere in campo per aiutare i ragazzi. Abbiamo fatto una buona gara, con qualche errore nel terzo set, peccato, però sono contento della reazione della squadra dopo il periodo buio, questa coppa ha fatto capire a tutti che il nostro gruppo vale molto”.

Ora testa alla fine della Regular Season, domani arriva Verona al Palabanca, ma più che pensare agli avversari Bernardi è concentrato “su noi stessi, non è facile tornare in campo dopo un weekend così emozionale, bisogna ricaricare le pile. C’è il massimo rispetto per loro, come per tutti gli avversari, ma dobbiamo pensare prima di tutto a noi, Verona è unita e la loro forza è proprio la compattezza”.

Secondo Fei, giovedì sera la squadra dovrà “entrare subito in campo convinta e non lasciare giocare Verona, li dobbiamo martellare per prenderci questi punti”. Da tifoso che segue la Gas Sales con passione, il dottor Civardi vede nella società della presidente Curti il giusto mix per tornare a vincere dopo i fasti di un tempo: “Questa è una squadra che può puntare in alto, manca ancora un po’ di continuità, ma sono convinto che con il tempo questa società possa riportare la Piacenza del volley dove stava negli anni passati”.